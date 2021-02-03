Все новости на карте

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал испытания американского изобретателя Илона Маска с вживлением чипа в мозг обезьяны. Он опубликовал комментарий в своем аккаунте в Twitter.

«Сообщил об этой новости таксе Николасу. Пёс задумался», — написал Рогозин в своем Twitter.

Перед сообщением Рогозин опубликовал перевод цитаты Маска про вживление чипа в мозг примата. В цитате также указывается, что при помощи вживленного чипа обезьяна смогла играть в игры без проводного подключения.

Ранее «ФедералПресс» писал про достижение Маска. Он сообщил об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг подопытной обезьяны. Об этом пишет американское новостное агентство Bloomberg.