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Москва

«Пес задумался». Рогозин высмеял обезьяний чип Илона Маска 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал испытания американского изобретателя Илона Маска с вживлением чипа в мозг обезьяны. Он опубликовал комментарий в своем аккаунте в Twitter.

«Сообщил об этой новости таксе Николасу. Пёс задумался», — написал Рогозин в своем Twitter.

Перед сообщением Рогозин опубликовал перевод цитаты Маска про вживление чипа в мозг примата. В цитате также указывается, что при помощи вживленного чипа обезьяна смогла играть в игры без проводного подключения.
В Сколтехе рассказали о будущем вживляемых в человека чипов
Ранее «ФедералПресс» писал про достижение Маска. Он сообщил об успешном вживлении чипа Neuralink в мозг подопытной обезьяны. Об этом пишет американское новостное агентство Bloomberg.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Bloomberg , ФедералПресс
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