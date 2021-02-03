Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA 

На статью из США о будущем Луны резко отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин . Он заявил о недопустимости милитаризации Луны и связанных с ней исследований. Согласно одному из пунктов статьи, "сотрудничество Пентагона НАСА будет распространяться на защиту лунных баз США и добычи полезных ископаемых на Луне".

При этом The Wall Street Journal приводит некоторые подробности: "Американские усилия будут направлены на защиту от лазеров, кибератак и противоспутникового оружия Москвы и Пекина". Чуть позже в своем Telegram-канале Рогозин добавил: "Ни в какой гонке к Луне участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда".