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Москва

Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA 

Вадим Дроздов 1 час назад
На статью из США о будущем Луны резко отреагировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он заявил о недопустимости милитаризации Луны и связанных с ней исследований. Согласно одному из пунктов статьи, "сотрудничество Пентагона и НАСА будет распространяться на защиту лунных баз США и добычи полезных ископаемых на Луне".
При этом The Wall Street Journal приводит некоторые подробности: "Американские усилия будут направлены на защиту от лазеров, кибератак и противоспутникового оружия Москвы и Пекина". Чуть позже в своем Telegram-канале Рогозин добавил: "Ни в какой гонке к Луне участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда".
Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос , NASA , Wall Street Journal
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