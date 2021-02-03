Особенности организма: Названа причина побочки при вакцинации

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом " 360 " назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса.

"Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется", — рассказал Альтштейн.

Медик отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка, и подчеркнул, что "ничего плохого и опасного" в такой реакции нет.

Сейчас гражданам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций Минздрав зарегистрировал ее в августе.

ВОЗ. Помимо России , препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии , Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС