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Врач назвал причину побочных эффектов при вакцинации 

РИА Новости 11 минут назад
Особенности организма: Названа причина побочки при вакцинации
Фото: © РИА Новости / Максим Захаров
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса.

"Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется", — рассказал Альтштейн.

Медик отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка, и подчеркнул, что "ничего плохого и опасного" в такой реакции нет.
Сейчас гражданам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.
Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Минздрав РФ , ЕС , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Аргентина , Боливия , Венгрия , Венесуэла , Палестина , Парагвай , Сербия
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