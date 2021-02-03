Особенности организма: Названа причина побочки при вакцинации

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360" назвал причину побочных эффектов при вакцинации от коронавируса.
"Это от иммунитета не зависит. Это особенности организма, идет реакция на вирусный белок. Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется", — рассказал Альтштейн.
Медик отметил, что у разных людей отличается восприимчивость к токсичности вирусного белка, и подчеркнул, что "ничего плохого и опасного" в такой реакции нет.
Сейчас гражданам доступен "Спутник V" — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее создали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в августе.
Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.