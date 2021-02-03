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Москва

iHerb проиграл дело в Верховном суде 

Газета.Ru 9 минут назад
ВС признал законной блокировку мобильного приложения iHerb
Фото: РИА Новости
Своим решением Верховный суд фактически подтвердил, что информация сервиса iHerb содержит опасные для потребителей сведения и оставил жалобу без удовлетворения. Очевидно, что решение ВС РФ станет значимым сигналом для органов власти и участников рынка.
Второго февраля состоялось заседание Верховного суда, который, как сообщает ТАСС, признал законным вынесенное год назад решение о блокировке мобильного приложения американского маркетплейса iHerb, специализирующегося на продаже БАД.
Интернет-магазин пытался оспорить решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который в 2019 году постановил удалить приложение iHerb из сервисов Google Play и AppStore.
На этом решении настаивала прокуратура Ульяновской области, которая ссылалась на данные исследования, обнаружившего в продаваемых площадкой БАДах растительные вещества, запрещенные к использованию в составе БАД на территории РФ. Речь шла в том числе и о добавках, в которых содержались психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.
Юристы iHerb последовательно пытались обжаловать запрет в судах различных инстанций, в том числе, ссылаясь на то, что деятельность сервиса не должна регулироваться российским законодательством, а исключительно международными торговыми нормами. Но Верховный суд поставил точку в деле, которое станет важным сигналом для всего рынка интернет-торговли БАД в России, а особенно трансграничных сервисов.
2020 год принес не только пандемию, но и скачок интереса потребителей к категории БАД (например, витамины С, D и т.п.).
А после того, как в первую волну пандемии аптеки получили возможность торговать своим ассортиментом дистанционно, в конкуренцию активно включились и трансграничные операторы. В итоге к концу года проблема онлайн-торговля незарегистрированными в России БАД вышла в лидеры скандальной повестки и привлекла внимание как регуляторов, так и многих общественных деятелей. Речь шла о массовых нарушениях со стороны как мелких, так и крупных интернет-магазинов.
Так, осенью ФАС привлекла к ответственности крупнейшие поисковики Яндекс и Google за рекламу БАД с запрещенными веществами с того же IHerb.
Заметным предметом критики стало использование так называемых реферальных программ для блогеров, включая самых одиозных персонажей, которые предлагали пользователям огромные дозы препаратов с недоказанной эффективностью в обмен на вознаграждения от сервиса. По данным «Аргументов и фактов», в настоящий момент в России не составляет труда купить даже препараты, содержащие наркотические прекурсоры: герань или эфедру.
На ситуацию обратили внимание в органах власти.
Как пишут «Известия», депутат Госдумы Анатолий Грешневиков обратился с письмом в Роспотребнадзор, где попросил ведомство провести проверку онлайн-торговлей БАДами без госрегистрации, а также предложил в досудебном порядке блокировать интернет-ресурсы, торгующие незарегистрированными биодобавками на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Важно отметить, что Верховный суд в своем решении продемонстрировал последовательность своей позиции, направленной на защиту прав потребителей.
Так, еще в 2019 году было опубликовано постановление пленума Верховного суда, определяющего признаки осуществления иностранным продавцом своей деятельности на территории РФ, среди которых: сайт на национальном языке в доменной зоне «ру», расчеты в национальной валюте, рекламная деятельность в стране и т.п. В постановлении отмечено, что к такого рода отношениям с участием потребителей «должно применяться законодательство Российской Федерации (пункт 1 статьи 1212 Гражданского кодекса РФ)».
Поэтому решение суда в отношении IHerb стало в целом ожидаемым, хоть и весьма резонансным, учитывая активность сервиса в России.
Наблюдатели полагают, что принятое решение может стать определенным вектором для профильных ведомств в организации регулирования дистанционного оборота БАД, поскольку своим решением Верховный суд фактически указал на невозможность обращения в России БАДов, не имеющих государственной регистрации, а тем более содержащих опасные и запрещенные компоненты.
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Наука и техника , Происшествия , Статьи , Анатолий Грешневиков , Госдума , Яндекс , Роспотребнадзор , ФАС , Google , ЕАЭС , газета "Известия"
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