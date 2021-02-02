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Прототип космического корабля Starship вновь взорвался при испытаниях в Техасе 

ТАСС 18 минут назад
Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях
Фото: Reuters
Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.
Прототип SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились его взрывом при посадке.
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Наука и техника , SpaceX
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