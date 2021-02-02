Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

компании SpaceX Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на сайте

Прототип SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились его взрывом при посадке.