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Из Windows 10 исчезнет один из предустановленных браузеров 

Ferra.ru 1 час назад
Из Windows 10 исчезнет один из предустановленных браузеров
Фото: Ferra.ru
Последние версии Windows 10 поставляются сразу с тремя предустановленными браузерами: старым и новым Microsoft Edge, а также Internet Explorer. Похоже, Microsoft решила устранить один из них.
Это стало ясно благодаря языковому пакету для предварительной сборки Windows 10 21H2. Microsoft хочет убрать поддержку старого браузера Edge.
Отмечается, что эта программа пока включена в предварительную сборку, но утечка показывает, что Microsoft пытается унифицировать опыт просмотра веб-страниц на Windows. В скором времени пользователи не смогут получить доступ к старому Microsoft Edge. Источник говорит, что это произойдёт в марте.
Помимо этого Microsoft планирует убрать из Internet Explorer некоторые функции. Internet Explorer 11 не будет совместим с сервисами Microsoft 365 и онлайн-приложениями.
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Наука и техника , Microsoft
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