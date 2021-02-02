В бета-версии обновленной операционной системы iOS появилась возможность ограничить доступ к данным пользователя, которыми пользуются разработчики для персонализированной рекламы, сообщает РИА Новости. Об этом журналистам сообщили в российском офисе компании Apple

Речь идет о приложениях, которые отслеживают активность пользователя. Последняя версия iOS предполагает, что разработчики сначала должны поинтересоваться, можно ли собирать данные. Пользователь может согласиться или отказать.

«Список приложений, которым вы позволили отслеживать свои данные, можно просмотреть и изменить в «Настройках», — цитируют журналисты слова представителя Apple.

Обновленная iOS также содержит целый ряд нововведений: например, разработчики анонсировали поддержку контроллеров популярных игровых приставок Xbox и Playstation. Также iPhone сможет лучше распознавать рукописный текст, а функция «От руки» начнет поддерживать португальский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. При этом голосовой помощник Siri научили вызывать экстренные службы в случае ЧП. Кроме того, пользователю iPhone очень скоро не нужно будет снимать маску, чтобы разблокировать смартфон с помощью функции Face ID. Гаджеты начнут распознавать лицо владельца только при условии, что на его руке будут в этот момент функционировать разблокированные часы Apple Watch.