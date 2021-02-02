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Москва

Касперская: если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые «Фукусимы» 

Банки.ру и ещё 6 2 февраля 2021
Использование личных данных граждан в России не регулируется, в будущем нас могут ожидать цифровые «Фукусимы», заявила президент InfoWatch Наталья Касперская в интервью «Известиям». По ее словам, также подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне.

«Подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей. Использование личных данных платформами, площадками, государственными институциями в России никак не регулируется. Это ведет к злоупотреблениям и неправомерному использованию данных, к рискам дискриминации граждан по самым разным признакам. Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые «Фукусимы», — сообщила Касперская.

Она отметила, что в России есть норма о защите частной жизни в Конституции. «Недавно в пункт „м“ статьи 71 включили тезис о том, что данные должно защищать государство. Но пока законы на эту новую норму не разработаны. Есть закон 152-ФЗ, который регулирует сбор и использование персональных данных. Однако закон защищает только те данные, которые явно помечены как персональные. А данные с камер видеонаблюдения или собираемые платформами под действие этого закона не подпадают», — пояснила Наталья Касперская.
Она считает, что в России должен появиться «цифровой кодекс», регулирующий потоки личной информации. «Думаю, у нас должен быть закон про цифровую идентичность граждан, закон о праве на тайну идентичности, закон об обороте пользовательских данных. Они должны действовать на всей территории страны. Должен появиться большой „цифровой кодекс“. Эта сложная работа еще впереди», — отметила Касперская.
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Комментарии 4
Наука и техника , Видео , Интернет , Общество , Наталья Касперская , газета "Известия" , Китай , Москва
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