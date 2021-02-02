Эксперт исключил возможность отключения России от Сети 

«Рамблер» писал, что ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на главенствующую роль США в «управлении интернетом». Он подчеркнул, что если у «кого-то совсем снесет голову», то в теории может произойти отключение России от глобальной Сети. При этом, по словам Медведева, у российских властей есть план ответных действий на этот случай.

Однако Меркулов усомнился в том, что технически возможно отключить Россию от интернета.

«Не существует никакого рубильника, который может отключить страну от интернета», — заявил он.

При этом директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев напомнил, что интернет — это не только развлекательный контент и соцсети, но и банковская система, транспортное сообщение, мониторинг энергоснабжения и многое другое.