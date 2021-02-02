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Москва

Эксперт исключил возможность отключения России от Сети 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Эксперт исключил возможность отключения России от Сети
Фото: РИА Новости
Не существует никакого рубильника, который позволил бы отключить Россию от глобальной Сети. Об этом «360» заявил интернет-эксперт компании INSTID Антон Меркуров.
«Рамблер» писал, что ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на главенствующую роль США в «управлении интернетом». Он подчеркнул, что если у «кого-то совсем снесет голову», то в теории может произойти отключение России от глобальной Сети. При этом, по словам Медведева, у российских властей есть план ответных действий на этот случай.
Однако Меркулов усомнился в том, что технически возможно отключить Россию от интернета.

«Не существует никакого рубильника, который может отключить страну от интернета», — заявил он.

При этом директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев напомнил, что интернет — это не только развлекательный контент и соцсети, но и банковская система, транспортное сообщение, мониторинг энергоснабжения и многое другое.
В 2019 году в России в силу вступил закон о суверенном интернете, призванный обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование рунета в случае нештатных ситуаций, в том числе вмешательства извне. Документ предусматривает сотрудничество операторов с Роскомнадзором в случае обрыва связи.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Дмитрий Медведев , Антон Меркуров , Роскомнадзор , Совет безопасности РФ
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