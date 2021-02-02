Компания SpaceX планирует до конца года осуществить первую в своем роде исключительно коммерческую миссию в космос, объявлен набор космических туристов, сообщила компания на своем сайте.

Миссия получила название Inspiration4 и спонсируется основателем компании Shift4 Payments Джаредом Исаакманом. Исаакман, 37-летний бизнесмен, крупнейший игрок в сфере обработки платежей в США , увлеченный летчик и участник многочисленных авиашоу, будет командиром первого полностью туристического экипажа на орбите. Он оплатит места трех других астронавтов в экипаже.

Полет на низкую околоземную орбиту, который начнется с космодрома на мысе Канаверал , будет продолжаться несколько дней, но подробности миссии пока не сообщаются.

Стать членом экипажа можно сделав пожертвование для детской онкологической больницы, спонсором которой является предстоящий полет. Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере 10 долларов — пожертвование идет на помощь больным раком детям, а также дает потенциальный шанс на полет в космос. Как сообщают организаторы, более крупный взнос повышает ваши шансы к отбору, а также дает возможность получить памятные сувениры. Как сообщила компания, имена космических туристов объявят в течение месяца. Все подготовка к полету будет вестись компанией SpaceX.