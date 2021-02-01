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Москва

Эксперт прокомментировал вероятность отключения интернета 

Артём Кульша 18 минут назад
Эксперт прокомментировал вероятность отключения интернета
Фото: РИА Новости
Россию могут отключить от интернета. Об этом генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что, «если у кого-то совсем снесет голову», Россию могут отключить от глобального интернета, потому что ключевые права на управление им находятся в США. При этом он сообщил, что в настоящее время в России технологически и законодательно все готово к обеспечению автономной работы рунета.
Кусков согласился, что возможность отключения России от глобального интернета существует, однако если это произойдет, рунет и отечественные ресурсы продолжат работать.

«Конечно, это будет не в полной мере, что есть сейчас, но все-таки мы не останемся на пустом месте», — отметил эксперт.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в рунете.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Дмитрий Медведев , Денис Кусков , Владимир Путин , Единая Россия , РИА Новости
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