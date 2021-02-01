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Российские космонавты могут 1 февраля перейти на американское питание 

BFM.RU и ещё 1 16 минут назад
Российские космонавты могут перейти на американское питание
Фото: РИА Новости
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на борту Международной космической станции (МКС) могут перейти в понедельник на американское питание, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста Центра управления полетами (ЦУП) .

«Я бы хотел обратить внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня вы можете их использовать», — сказал специалист.

Ранее СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».
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Наука и техника , Шеннон Уокер , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Сергей Рыжиков , ЦУП , NASA , ИТАР-ТАСС , Байконур
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