Российские космонавты могут перейти на американское питание

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на борту Международной космической станции (МКС) могут перейти в понедельник на американское питание, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста Центра управления полетами (ЦУП) .
«Я бы хотел обратить внимание на радиограмму 8017 по использованию американских рационов питания. С завтрашнего дня вы можете их использовать», — сказал специалист.
Ранее СМИ сообщили, что астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».
На МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.