Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК.

Отмечается, что Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).

Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.

Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом " Спутник V ". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона".