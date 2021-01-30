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Москва

РБК: разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст новую вакцину от коронавируса, сообщил РБК.
Отмечается, что Минздрав согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).
Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.
Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона".
Иран заключил с Россией договор по вакцине "Спутник V"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Видео , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РБК
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