Самого маленького хамелеона в мире нашли на Мадагаскаре 

Самые маленькие хамелеоны в мире обитают на Мадагаскаре . Новый вид назвали Brookesia nana. Длина тела взрослого самца — всего 13,5 миллиметра от кончика морды до начала хвоста.

Команда исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерки — представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.

Размер самки — всего 19,2 миллиметра без учета длины хвоста, а самец еще меньше — 13,5 миллиметра. Ученые предположили, что Brookesia nana не только самый маленький хамелеон, но и самая маленькая рептилия в мире.

Мадагаскар известен как родина множества разнообразных хамелеонов.