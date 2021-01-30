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Самого маленького хамелеона в мире нашли на Мадагаскаре 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Самого маленького хамелеона в мире нашли на Мадагаскаре
Фото: Scientific Reports
Самые маленькие хамелеоны в мире обитают на Мадагаскаре. Новый вид назвали Brookesia nana. Длина тела взрослого самца — всего 13,5 миллиметра от кончика морды до начала хвоста.
Команда исследователей во главе с Франком Глау из Зоологической государственной коллекции Мюнхена нашла хамелеона во время одной из экспедиций на остров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на журнал Scientific Reports.
Взрослые самец и самка светло-коричневой расцветки деталями своего строения отличались от уже известных представителей рода. После проведения генетического анализа стало ясно, что миниатюрные ящерки — представители нового вида. Название Brookesia nana ему дали в честь первооткрывателей.
Размер самки — всего 19,2 миллиметра без учета длины хвоста, а самец еще меньше — 13,5 миллиметра. Ученые предположили, что Brookesia nana не только самый маленький хамелеон, но и самая маленькая рептилия в мире.
Мадагаскар известен как родина множества разнообразных хамелеонов.
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Наука и техника , Германия , Мадагаскар , Мюнхен
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