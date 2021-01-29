Ученые получили уникальный снимок места посадки астронавтов на Луне

Команда исследователей в рамках эксперимента, проведенного в обсерватории Грин-Бэнк (Green Bank) в Западной Виргинии, получила уникальный радиолокационный снимок поверхности Луны. На нем запечатлено место посадки американских астронавтов миссии "Аполлон-15".

Как сообщает Space.com, снимок был получен при помощи самого мощного телескопа, имеющегося в распоряжении обсерватории. Это была 100-метровая тарелка, которая уже много лет связана с радиолокационными передатчиками в Пуэрто-Рико и Калифорнии.

Исследование стартовало еще 10 лет назад, но только сейчас удалось добиться выдающегося результата. Ведь речь идет о свое рода части радионауки. Радиолокационная астрономия состоит из двух частей: сначала ученые создают радиолуч, который должен отразиться от какого-либо объекта. Затем они изучают сравнительно слабое эхо, которое возвращается, и расшифровывают его. Это позволяет воссоздавать поверхность, форму и местоположение объекта.

NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI

Исследователи ставят перед собой задачу создать мощный планетарный радар, который позволит дотягиваться до отдаленных от Земли объектов. Первый шаг на пути к этому сделан — радар уже дотягивается до околоземных объектов. В данном случае ученые использовали самый большой полностью управляемый радиотелескоп в мире, способный изучать объекты на 85 процентах неба.

Команда направила телескоп и установленный на нем радар на Луну. Место было выбрано не случайно. Луч был направлен на посадочную площадку миссии "Аполлон-15". Чтобы поймать отраженный сигнал, исследователи использовали антенны "системы очень длинных базовых линий" (VLBA).

В результате впервые с Земли удалось получить уникальное радиолокационное изображение Луны — места посадки астронавтов с его покатыми холмами и крутым кратером. Причем получить удалось изображение с высоким разрешением. Это открывает новые возможности в сфере использования подобных радаров.

Их можно будет применять для изучения, например, астероидов, пролетающих мимо Земли и вообще через нашу Солнечную систему. В большинстве случаев астрономы получают снимки, на которых астероиды выглядят размытыми пятнами. Но радиолокация позволит получать снимки высокой четкости.

"Сейчас мы просто думаем о том, что делать дальше, — говорит Тони Бизли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории. — Есть несколько вариантов, но необходимо еще многое взвесить при принятии решения о том, как будет выглядеть система".

Развитие проекта пока сдерживает несовершенство технологий. На работу радиолокационной системы влияют два ключевых фактора — мощность передатчика и конкретная частота генерируемых им радиоволн. Демонстрационный прибор потребляет много мощности, но ее хватило лишь для того, чтобы дотянуться до Луны.

В перспективе же обсерватория Грин-Бэнк планирует создать передатчик, который будут потреблять в десятки или сотни раз больше энергии, чем демонстрационный прибор. При этом он должен быть более компактным и менее привередливым в эксплуатации, чем действующий радар. Создание такого прибора, возможно, позволит получать радиолокационные снимки объектов и из-за пределов Солнечной системы.

К слову, миссия "Аполлон-15" была запущена 26 июля 1971 года и ознаменовала собой начало эпохи самых сложных полетов на Луну кораблей с экипажем. Это была четвертая и самая продолжительная высадка людей на Луну. Командир экипажа Дэвид Скотт и пилот лунного модуля Джеймс Ирвин провели там почти трое суток.

Упор тогда был сделан на сбор геологических образцов. Кстати, в рамках этой миссии впервые был использован луноход для астронавтов. На этом лунном автомобиле экипаж проехал в общей сложности 27,9 км, собрал и доставил на Землю 77 кг образцов лунного грунта. За "Аполлоном-15" последовали еще две миссии с экипажем: "Аполлон-16" и "Аполлон-17".