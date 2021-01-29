Уникальный барельеф нашли в развалинах ацтекского храма

Барельеф с изображением беркута нашли на полу ацтекского храма, построенного еще до завоевания Мексики конкистадорами. Для ацтеков хищная птица имела тесную связь с войной и жертвоприношением. На месте обнаружения барельефа в доколумбовый период могли кремировать местных правителей.

Уникальный памятник культуры ацтеков обнаружен в центре Мехико . Как сообщает сайт Национального института антропологии и истории (INAH), на территории комплекса культовых сооружений Темпло Майор найден барельеф с изображением беркута. Он вырезан на плите из красноватого вулканического камня длиной 1,06 м и шириной 70 см.

По словам археологов, это самый большой барельеф подобного рода из найденных до сих пор. Он находился в основании центральной части храма, воздвигнутого в честь бога войны Уицилопочтли. Это указывает на исключительную важность памятника для ацтеков.

Для них хищная птица имела тесную связь с войной и жертвоприношением.

Предполагается, что монумент мог быть создан в период правления Монтесумы I (1440-1469), который значительно расширил границы империи.

Барельеф был обнаружен во время обследования археологами территории под мостом, соединяющим улицы Гватемалы и Аргентины. В доколумбовую эпоху здесь находилась площадь перед западной стеной священного храма Уицилопочтли. Согласно испанским хронистам XVI века, в этом месте кремировали почивших правителей ацтекской столицы Теночтитлана.

Известно, что находка была сделана еще в 2020 году. Однако объявили о ней только сейчас — после того, как с уникальным памятником ознакомились члены правительства.

Уникальный памятник культуры ацтеков обнаружен в центре Мехико. Как сообщает сайт Национального института антропологии и истории (INAH), на территории комплекса культовых сооружений Темпло Майор найден барельеф с изображением беркута. Он вырезан на плите из красноватого вулканического камня длиной 1,06 м и шириной 70 см.

По словам археологов, это самый большой барельеф подобного рода из найденных до сих пор. Он находился в основании центральной части храма, воздвигнутого в честь бога войны Уицилопочтли. Это указывает на исключительную важность памятника для ацтеков.

Для них хищная птица имела тесную связь с войной и жертвоприношением.

Предполагается, что монумент мог быть создан в период правления Монтесумы I (1440-1469), который значительно расширил границы империи.

Барельеф был обнаружен во время обследования археологами территории под мостом, соединяющим улицы Гватемалы и Аргентины. В доколумбовую эпоху здесь находилась площадь перед западной стеной священного храма Уицилопочтли. Согласно испанским хронистам XVI века, в этом месте кремировали почивших правителей ацтекской столицы Теночтитлана.

Известно, что находка была сделана еще в 2020 году. Однако объявили о ней только сейчас — после того, как с уникальным памятником ознакомились члены правительства.