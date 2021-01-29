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Ученые из США создали биосенсор для выявления коронавируса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ученые из США создали биосенсор для выявления коронавируса
Фото: flickr.com
Ученые Вашингтонского университета создали новый способ обнаружения белков, входящих в состав COVID-19. Они создали специальный биосенсер.

— Они разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами, — сообщили в пресс-службе вуза.

Группа исследователей во главе с профессором биохимии и директором Института дизайна белков в UW Medicine Дэвидом Бейкером создала белковые конструкции, которые распознают молекулы на поверхности коронавируса или антитела, связываются после этого с ними и заставляют излучать свет.
Эксперты отметили, что эти сенсоры не реагируют на другие антитела, находящиеся в крови человека, а значит, ложных результатов не может быть.

— Мы показали в лаборатории, что эти новые сенсоры могут легко обнаруживать вирусные белки или антитела в имитированной носовой жидкости или донорской сыворотке. Наша следующая цель — обеспечить их надежное использование в диагностических целях, — цитирует Интерфакс Бейкера.

Исследователи считают, что аналогичным образом можно разработать биосенсоры для некоторых форм рака, а также для гепатита B.
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Комментарии
Наука и техника , Дэвид Бейкер , Интерфакс , США , ЮАР
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