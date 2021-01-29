Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

На компанию Илона Маска подали в суд из-за дискриминации 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
На компанию Илона Маска подали в суд из-за дискриминации
Фото: ЕРА / ТАСС
Министерство юстиции США расследует дело в отношении главы SpaceX Илона Маска. Компанию подозревают в дискриминации иммигрантов при приеме на работу, пишет CNBC.
Ведомство получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей. Компанию попросили его подтвердить законность проживания на территории страны. В конечном итоге SpaceX отказала в трудоустройстве, потому что он не является гражданином США.
Власти потребовали от компании предоставить информацию о гражданстве и статусе нахождения в США их сотрудников. Руководство SpaceX делать это отказалось. В результате Министерство юстиции подало иск в суд, чтобы обязать компанию предоставить данные о работниках. SpaceX занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.
Ранее ученые оценили финансовые потери компаний из-за половых предпочтений при приеме на работу. Исследование показало, что такой подход приводит не только к дискриминации работников, но и к общей потере производительности, что чревато убытками.
На примере обычной компании из списка Fortune 500 (в него входят 500 крупнейших американских корпораций по общему доходу) ученые выяснили, что в год она может потерять до 2,8 миллиона долларов из-за дискриминации сотрудников.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Последние новости
Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике Опубликовано видео изнутри дворца в Геленджике Стало известно о попытках Кадырова помочь дравшемуся с ОМОН чеченцу Стало известно о попытках Кадырова помочь дравшемуся с ОМОН чеченцу В России за сутки выявили 19 238 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 19 238 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Наука и техника , SpaceX , Минюст РФ , Министерство юстиции США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение