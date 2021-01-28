Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Масштабный сбой произошёл в работе Telegram 

News.ru 37 минут назад
Масштабный сбой произошёл в работе Telegram
Фото: pixabay.com
Пользователи из многих стран сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram.
Сбои были зафиксированы во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, на проблемы жалуются жители Украины, Белоруссии, Латвии, Молдовы, Италии, Чехии, Германии и других европейских стран, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои популярных сервисов.
Илон Маск рекомендовал отказаться от WhatsApp и Facebook
Большинство пользователей (84%) не могут подключиться к мессенджеру, ещё 15% говорят о невозможности отправлять сообщения.
Как писал NEWS.ru, крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован 13 января у пользователей со всего мира. Основная часть жалоб касалась проблем, возникающих при попытке входа в аккаунт. Также присутствовали сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
News.ru: последние новости
Врач назвала вред от ношения сразу двух масок Врач назвала вред от ношения сразу двух масок Учёные из Швейцарии обосновали лавинную версию гибели группы Дятлова Учёные из Швейцарии обосновали лавинную версию гибели группы Дятлова Археологи нашли в Крыму некрополь римского времени Археологи нашли в Крыму некрополь римского времени
Наука и техника , Илон Маск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение