Масштабный сбой произошёл в работе Telegram 

Пользователи из многих стран сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram.

Белоруссии, Латвии, Молдовы, Италии, Чехии, Сбои были зафиксированы во многих российских городах, в том числе в Москве Санкт-Петербурге . Кроме того, на проблемы жалуются жители Украины Германии и других европейских стран, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои популярных сервисов.

Большинство пользователей (84%) не могут подключиться к мессенджеру, ещё 15% говорят о невозможности отправлять сообщения.

Как писал NEWS.ru, крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован 13 января у пользователей со всего мира. Основная часть жалоб касалась проблем, возникающих при попытке входа в аккаунт. Также присутствовали сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.