Тим Кук обвинил Facebook в поощрении распространения дезинформации

Глава Apple Тим Кук раскритиковал Facebook за чрезмерный сбор данных пользователей, а также за алгоритмы, которые, по его мнению, увеличивают поток дезинформации и ведут к появлению насилия в реальности. Марк Цукерберг , в свою очередь, обвиняет Apple в использовании доминирующего положения на рынке, заставляя сторонние компании следовать "яблочным" правилам. В чем смысл очередного конфликта между двумя IT-гигантами — разбиралась "Газета.Ru".

Во время выступления на конференции, посвященной защите персональных данных, генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что крупные социальные сети несут ответственность за насилие в реальном мире, сообщает Associated Press.

По мнению главы Apple, они поощряют распространение дезинформирующего контента посредством алгоритмов, которые добавляют в рекомендации еще больше подобной информации из-за «высокой вовлеченности пользователей». Кук подчеркнул, что пришло время «перестать делать вид», что такой подход не несет за собой такие негативные последствия, как поляризация общества и провоцирование в нем насилия.

Кук не стал называть конкретные компании, но многие зарубежные СМИ отметили, что его слова очевидно относятся к социальной сети Facebook, которую последние несколько лет осуждают за распространение конспирологических теорий, ненависти и политической дезинформации.

Facebook, в частности, был раскритикован за неспособность сдержать волну фейков о выборах президента США , а также призывов к протестам, которые в итоге вылились в захват Капитолия 6 января.

Как заявил Кук, технологические гиганты должны думать о том, какие последствия несет их терпимое отношение к контенту, который внушает обществу недоверие к вакцинам или подталкивает тысячи пользователей к экстремизму.

«Если бизнес построен на введении пользователей в заблуждение и на использовании их конфиденциальных данных, то он не заслуживает нашей поддержки. Он заслуживает реформы. Мы не должны закрывать глаза на безудержную волну дезинформации и теорий заговора, которую подпитывают алгоритмы. Мы больше не можем закрывать глаза на политику, которая гласит, что любое взаимодействие с пользователем — это хорошо. И все это делается с одной целью: собрать как можно больше данных о людях ради своей выгоды», — заявил Тим Кук.

Накануне выступления главы Apple глава Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, выступил против компании из Купертино, обвинив ее в монополизме.

Он раскритиковал мессенджер iMessage, заявив о том, что он проигрывает WhatsApp в сфере защиты пользовательских данных, а также отметил, что «яблочный сервис» является популярным исключительно за счет монопольного положения Apple на рынке.

«Я считаю, что iMessage — самая популярная служба обмена сообщениями в США только потому, что Apple предварительно устанавливают ее на свои устройства и дают своему приложению преимущества, которых нет у других», — заявил Цукерберг.

Кроме того, по данным The Information, Facebook в этой связи планирует подать в суд на Apple. По мнению руководства компании, такая политика вынуждает сторонних разработчиков следовать правилам, установленным Apple.

«У Apple есть все возможности использовать свое доминирующее положение на платформе, чтобы вмешиваться работу других приложений, что они регулярно и делают, предпочитая навязывать свои собственные правила. И это влияет на бизнес-модели миллионов предприятий по всему миру», — считает Марк Цукерберг.

Противостояние между двумя технологическими гигантами продолжается уже достаточно давно. Так, в 2019 году вице-президент Facebook по глобальной политике Ник Клегг раскритиковал Apple, заявив о том, что бизнес-модель Facebook, когда компания зависит от рекламных доходов, является более предпочтительной для пользователей, так как социальной сетью может воспользоваться любой желающий. Apple же, в свою очередь, пытается создать «эксклюзивное» общество, у членов которого есть возможность оплатить дорогие гаджеты и сервисы компании из Купертино.

Годом ранее гендиректор Apple выступил с критикой компаний, которые зарабатывают на рекламе, обвинив их в «слежке» за своими пользователями.