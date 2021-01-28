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Популяции акул и скатов за 50 лет сократились на 70% 

+1 28 минут назад
Популяции акул и скатов за 50 лет сократились на 70%
Фото: iStock.com
По данным нового исследования, из-за чрезмерного вылова с 1970 года популяции океанических акул и скатов сократились на 71%. За это время доля рыболовства увеличилась в 18 раз. Сейчас три четверти видов акул и скатов, которые являются функционально важным сообществом в морской экосистеме и продовольственной безопасности людей в нескольких странах, находятся под угрозой исчезновения.
Исследователи предупреждают, что нынешний ущерб может быть еще значительнее по причине неполных данных по некоторым из наиболее пострадавших регионов.
Чтобы предотвратить еще большее сокращение популяции, необходимо ввести срочные запреты и научно обоснованные предупредительные ограничения на вылов, считают ученые. В противном случае виды могут полностью исчезнуть.
Акулы и скаты используются для получения мяса, плавников, жаберных пластинок и печеночного жира.
Их также часто случайно ловят рыбаки, использующие сети или длинные лески с тысячами крючков для привлечения тунца или рыбы-меча. По мнению исследователей, это одна из причин, по которой акулы особенно уязвимы. Даже если коммерческий лов акул перестанет быть жизнеспособным из-за сокращения численности, случайные уловы могут продолжать снижать численность.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, как в октябре могли погибнуть полмиллиона акул ради создания вакцины от COVID-19.
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