Компьютеры научились прогнозировать шизофрению 

”Наш инструмент, основанный на фактах, изучает нейронную сигнатуру в головном мозге и может быть более точным, чем диагноз, основанный только на субъективной оценке симптомов. ”, — поделился ведущий автор исследования Сунил Калмади Васу, отметив, что разработка, все таки, не сможет полностью заменить консультацию специалиста.