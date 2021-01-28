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Компьютеры научились прогнозировать шизофрению 

Ferra.ru 26 минут назад
Компьютеры научились прогнозировать шизофрению
Фото: Ferra.ru
Ученые продолжают развивать возможности искусственного интеллекта. На этот раз компьютеры научились прогнозировать шизофрению.
Исследователи из Университета Альберты разработали новый инструмент, который использовали для изучения функциональных магнитно-резонансных изображений 57 здоровых родственников первой степени родства людей, страдающих от шизофрении. В результате компьютер определил 14 человек с наиболее высокими баллами по шкале шизотипических черт личности.

”Наш инструмент, основанный на фактах, изучает нейронную сигнатуру в головном мозге и может быть более точным, чем диагноз, основанный только на субъективной оценке симптомов. ”, — поделился ведущий автор исследования Сунил Калмади Васу, отметив, что разработка, все таки, не сможет полностью заменить консультацию специалиста.

Предназначен инструмент для помощи в ранней диагностике, а также фиксирования групп симптомов шизофрении.
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