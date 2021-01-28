Леса Амазонки за год сократились на территорию Израиля 

Вырубки лесов в бассейне реки Амазонка в 2020 году выросли на 21%, сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую организацию Amazon Conservation. За год в биоме Амазонки была вырублена территория размером почти с Израиль — 21 тыс. кв. километров.

Эксперты организации заявили, что если темпы вырубки не сократить, что через 20 лет экосистема бассейна Амазонки войдет в «спираль смерти», леса исчезнут и превратятся в саванну.

“Около 18% биома уже уничтожено, — рассказал специалист по земным системам из Университета Сан-Франциско Карлос Нобре. — Каждые три года лес сокращается еще на 1%”.

В биоме Амазонки преобладают тропические леса, но есть и другие экосистемы, которые имеют собственный набор растений и животных. Из-за сильной прошлогодней засухи, леса стали более уязвимы для пожаров.