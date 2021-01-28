Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Леса Амазонки за год сократились на территорию Израиля 

+1 1 час назад
Леса Амазонки за год сократились на территорию Израиля
Фото: IStock
Вырубки лесов в бассейне реки Амазонка в 2020 году выросли на 21%, сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую организацию Amazon Conservation. За год в биоме Амазонки была вырублена территория размером почти с Израиль — 21 тыс. кв. километров.
Эксперты организации заявили, что если темпы вырубки не сократить, что через 20 лет экосистема бассейна Амазонки войдет в «спираль смерти», леса исчезнут и превратятся в саванну.

“Около 18% биома уже уничтожено, — рассказал специалист по земным системам из Университета Сан-Франциско Карлос Нобре. — Каждые три года лес сокращается еще на 1%”.

В биоме Амазонки преобладают тропические леса, но есть и другие экосистемы, которые имеют собственный набор растений и животных. Из-за сильной прошлогодней засухи, леса стали более уязвимы для пожаров.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что бразильские власти сократили до 13-летнего минимума средства на защиту тропических лесов. В 2020 году вырубка крупнейшего в мире тропического леса стала самой масштабной за 12 лет.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
+1: последние новости
В Китае начали брать мазки на COVID-19 из ануса В Китае начали брать мазки на COVID-19 из ануса Таяние льда ускорилось в 1,5 раза за 30 лет из-за климат-кризиса Таяние льда ускорилось в 1,5 раза за 30 лет из-за климат-кризиса В Турции создали спрей для носа, убивающий коронавирус за минуту В Турции создали спрей для носа, убивающий коронавирус за минуту
Комментарии
Наука и техника , Amazon , Reuters , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Столкнувшийся с аэропортом вертолет под Красноярском попал на видео
00:12
Столкнувшийся с аэропортом вертолет под Красноярском попал на видео
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение