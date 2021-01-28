В Крыму нашли 60 надгробных стел поздних скифов

Крыму перед строительством завершающего этапа федеральной трассы "Таврида" археологи обнаружили некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. Открытие сделали специалисты новостроечной экспедиции Института археологии РАН , которые считают эту находку самой значительной из сделанных в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба Института археологии РАН, удача улыбнулась при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя

Могильник Киль-Дере-1 расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в римскую эпоху: в нескольких километрах — Чернореченский и Инкерманский могильники, "Совхоз № 10" и одно из самых ярких открытий перед строительством трассы "Таврида" — могильник Фронтовое-3.

Правда, в отличие от последнего, могильнику Киль-Дере 1 повезло меньше: знавшие о его существовании "черные копатели" буквально перепахали его вдоль и поперек. Всего экспедиция под руководством Сергея Язикова обнаружила более 120 грабительских ям, и судя по характеру повреждений, разграбление некрополя началось в 2000 годах и продолжались до недавнего времени. Археологи-стервятники работали масштабно — использовали землеройную технику и современную аппаратуру — металлодетекторы и георадары. В результате из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 остались неразграбленными.

Наибольшая плотность захоронений — в центральной части могильника, где они расположены одно над другим. На склоне холма, возле южной границы некрополя, усыпальницы расположены рядом, но друг друга не перекрывают. Археологи обнаружили погребения трех типов: с одним или двумя подбоями с каменными закладами, что закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, и могилы с каменными ящиками. Третьим типом погребального обряда были захоронения по типу кремации в амфоре.

При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Рядом с одним из надгробий было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В разграбленных погребениях археологи также обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

— Сегодня это самая значительная коллекция надгробий, полученная когда-либо при раскопках "позднескифских" могильников Крыма римского времени: в ближайших крупных и широко известных некрополях найдено всего 15 таких надгробий, — отметил руководитель археологических работ Олег Шаров. — Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор заупокойных даров — керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты — лишь остатки того, что оставили "черные копатели", а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.

Найденные в захоронениях стеклянные сосуды. Фото: Пресс-служба Института археологии РАН Способы захоронения и найденные в могильнике предметы позволяют определить временные рамки некрополя и этническую принадлежность населения, жившего на этой территории в римскую эпоху. Вероятно, могильник начал функционировать на рубеже I-II веков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов. Погребальная обрядность местного "позднескифского" населения испытала на себе влияние новых этнических культур: так, на смену захоронениям с подбоем в III веке пришли погребения в каменных ящиках и кремации в амфорах.

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