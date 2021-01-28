Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Telegram разрешил переносить переписку из других мессенджеров 

Вечерняя Москва и ещё 7 5 минут назад
Telegram разрешил переносить переписку из других мессенджеров
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В мессенджере Telegram появилась функция экспорта переписки из других приложений — в частности, Whatsapp, Line, KakaoTalk. Об этом говорится в уведомлении об обновлении мессенджера Telegram 7.4 для iOS в среду, 27 января.
Помимо переноса истории переписки из других мессенджеров в Telegram появились опции удаления групп для всех состоящих в них участников, регулирования громкости голосовых сообщений.
Кроме того, отныне в Telegram можно будет подать жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальные представительства известных лиц или организации, сообщает РИА Новости.
Ранее эксперт по этикету объяснила, в чем отрицательная сторона отправки голосовых сообщений собеседникам через мессенджеры.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы Роскосмос анонсировал восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Луну Роскосмос анонсировал восьмимесячный эксперимент по имитации полета на Луну Ученые назвали сроки появления вакцины от аллергии на кошек Ученые назвали сроки появления вакцины от аллергии на кошек
Наука и техника , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение