Ученые заявили о росте температуры мирового океана

Температура поверхности мирового океана непрерывно повышается последние 12 тысяч лет. Об этом говорится в исследовании ученых из США Китая , его результаты приводит France24.

Проведенный учеными анализ позволил согласовать различия между климатическими моделями и данными, используемыми для создания картины изменений климата в течение голоцена — современной геологической эпохи.

Предыдущие модели показывали, что пик тепла — так называемый термический максимум голоцена — приходился на период до 6 тысяч лет назад, за которым последовало снижение глобальной температуры, а современное потепление началось только с наступлением индустриальной эпохи. В то же время эти результаты расходятся с долгосрочным климатическим моделированием, которое предполагает непрерывное потепление на протяжении всего голоцена.

Анализируя данные, климатологи выяснили, что большинство записей, используемых в предыдущих моделях, отражают эволюцию сезонных температур, а не среднегодовых. Скорректированные результаты ученых показали, что в течение последних 12 тысяч лет температура поверхности океана неуклонно повышалась: сначала из-за активного отступления ледяных щитов от 12 до 6,5 тысяч лет назад, а в последнее время — из-за увеличения выбросов парниковых газов.

При этом нынешние среднегодовые температуры, по мнению авторов, — самые высокие за последние 12 тысяч лет и приближаются к температурам в последний межледниковый период.

До этого исследование показало, что общее количество тепла, хранящегося в верхних слоях океана в 2020 году, было выше, чем за любой другой год за всю историю наблюдений (начиная с 1955 года). По словам ученых, в прошедшем году Мировой океан поглотил рекордное количество тепла — 230 зеттаджоулей энергии.

Из-за климатического кризиса температура воды может повышаться еще несколько десятилетий, даже если прекратить все выбросы парниковых газов, считают ученые. Это представляет серьезную угрозу не только для морских видов, но и для экосистем суши. Например, потепление океана приводит к ускорению подъема уровня воды. Также из-за теплеющей воды ускоряется и таяние ледников.

В сентябре 2019 года межправительственная комиссия ООН по изменению климата выпустила доклад, в котором предупредила, что темпы таяния ледников и повышения уровня моря в ближайшие десятилетия ускорятся, если не уменьшить выбросы парниковых газов.

На протяжении XX века уровень моря уже повысился на 15 сантиметров. В XXI веке он растет вдвое быстрее — 3,6 миллиметра в год, и темпы увеличиваются. По оценке экспертов, к 2100 году уровень мирового океана вырастет на 30-60 см.