Подъем вещества из нижней мантии расширяет Атлантический океан

Новое исследование британских ученых показало, что подъем вещества из нижней мантии отодвигает континенты Северной и Южной Америки от Европы и Африки и расширяет Атлантический океан. Результаты работы позволяют лучше понять тектонику плит, которая становится причиной стихийных бедствий по всему миру, а также может повлиять на климат всей планеты. Статья опубликована в журнале Nature.

Ученые из Оксфордского и Саутгемптонского университетов провели сейсмические измерения дна Атлантического океана и обнаружили под Срединно-Атлантическим хребтом свидетельства подъема вещества мантии на поверхность с глубины более 600 км. По мнению исследователей, этот процесс служит движущей силой расхождения Америки и Евразии в разные стороны. Полученные данные представляют собой первое крупномасштабное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом с высоким разрешением.

Тектонические плиты под Американским континентом отдаляются от Европейских на четыре сантиметра в год. Между континентами располагается Срединно-Атлантический хребет, где образуются новые плиты и разделительная линия между плитами, движущимися на запад и восток. Из-под хребта поднимается новый материал, заполняющий пространство, образованное расхождением плит. Ранее принято было считать, что этот процесс вызван отдаленными гравитационными силами дрейфа материков. Однако движущая сила разделения атлантических плит до сих пор оставалась загадкой.

«Эта работа опровергает давно существовавшие предположения о том, что срединно-океанические хребты играют только пассивную роль в тектонике плит. Наши результаты предполагают, что в таких местах, как Атлантика, процессы, происходящие под хребтами, играют важнейшую роль в расхождение образующихся плит», — подчеркивает соавтор работы, профессор Оксфордского университета Майк Кендалл.

Кроме ценной информации для ученых, позволяющей создать более точные модели и системы предупреждения о стихийных бедствиях, данные о тектонике плит также актуальны для прогнозирования изменений уровня океана, а, следовательно, имеют значения для оценки климата всего мира.