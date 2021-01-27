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Уникальный набор миниатюр найден в древней гробнице во Франции 

Российская Газета 1 час назад
Набор миниатюр нашли в древней гробнице во Франции
Фото: Inrap
Во Франции при проведении раскопок в городке Альба-ла-Ромен специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали древний погребальный комплекс. В одном из захоронений был обнаружен набор крайне редких свинцовых миниатюр.
Как сообщается на сайте Inrap, раскопки проводились в период с середины августа по начало ноября 2020 года в городке Альба-ла-Ромен, на улице Гранд-Ланд. Ранее здесь были найдены остатки дорог, канав, кузниц и мастерских. Самые древние объекты относились к V веку до нашей эры.
Текущие раскопки показали, что люди поселились здесь гораздо раньше. На это указывают обнаруженные каменные очаги, датируемые VIII веком до нашей эры. Но особое внимание исследователей привлек древний погребальный комплекс, который использовался в римский период.
Так, в центре некрополя располагалась большая круглая каменная конструкция. Ученые предполагают, что это был мавзолей. Вокруг него было обнаружено более двадцати кремационных захоронений. В них рядом с прахом покойных было обнаружено множество ритуальных предметов, в том числе глиняные сосуды и стеклянные бальзамарии — древние флаконы, в которых до сих пор сохранился некий розовый порошок. Он будет отправлен на химический анализ.
Наибольшее число артефактов было найдено в самой роскошной из гробниц. Всего из нее археологи извлекли более двух десятков разных предметов, в том числе керамические вазы, несколько стеклянных флаконов, два бронзовых зеркала, остатки трубки, в которую был вложен свернутый пергамент, золото кольцо и уникальный набор свинцовых миниатюр.
Исследователи пишут, что этот набор включал в себя отлично сохранившиеся артефакты. Например, была найдена пара искусно изготовленных миниатюрных сандалий, свисающих с крючка для одежды. Аналогов этому предмету нет. Еще одна не имеющая аналогов находка римской эпохи — четыре миниатюрные стригилы (туалетные принадлежности того времени), которые скреплены одним кольцом. Ничего подобного археологи ранее не находили.
Они предполагают, что эта гробница принадлежала женщине. Помимо упомянутых артефактов, на данное обстоятельство указывает присутствие в захоронении зеркал и маленький диаметр золотого кольца. Что касается свинцовых миниатюр, то они, вероятно, были изготовлены непосредственно для погребения.
Есть предположение, что этот небольшой погребальный комплекс вокруг круглого памятника, мавзолея, был частным семейным кладбищем. В пользу этой теории говорит и наличие аристократической женской гробницы. Кстати, в 2005 году всего в 300 метрах к северу от места нынешних раскопок археологи обнаружили древний частный семейный некрополь. Он был расположен на территории поместья Вилла дю Кло.
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Наука и техника , Франция
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