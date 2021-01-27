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Xiaomi выпустила самоочищающийся робот-пылесос 

Ferra.ru 1 час назад
Xiaomi выпустила самоочищающийся робот-пылесос
Фото: Instagram
Китайская компания Xiaomi выпустила очередное устройство для дома. На этот раз это самоочищающийся робот-пылесос Self-collecting Robot Vacuum.
Новинка самостоятельно избавляется от накопившегося контейнере мусора посредством док-станции. В ней предусмотрен контейнер объемом в три литра, куда и помещает пылесос всю грязь. Причем параллельно с этим процессом осуществляется антибактериальная обработка. Док-станция также выступает и в качестве заряжающего устройства.
Self-collecting Robot Vacuum получил лазерный дальномер, за счет чего пылесос быстрее справляется с несколькими действиями. В частности, речь о сканировании помещения, отрисовки его карты и выстраивания оптимального маршрута уборки. Еще одной особенностью робота-пылесоса является наличие резервуара с водой, что делает его еще и способным мыть полы. Стоимость новинки составляет 463 доллара.
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