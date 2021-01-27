«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом 

Карликовая планета Плутон окружена странной синей дымкой, или «фотохимическим смогом», согласно терминологии NASA . Ученые выяснили, что пары тумана могут быть ядовиты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По мнению исследователей, дымка состоит из кристаллов льда, внутри которых находится цианид. Солнечный свет запускает химические реакции в атмосфере Плутона, из-за чего в ее верхних слоях образуются ядовитый цианистый водород, ацетилен и этилен.

Как рассказал глава исследования планетолог Панайотис Лаввас в интервью Syfy, в дальнейшем молекулы веществ превращаются в крошечные ледяные частицы. При опускании частниц вниз под действием гравитации вокруг них конденсируются некоторые другие газы. В результате образуется дымка. «Потусторонний» синий оттенок ей придают рассеивающие солнечный свет ледяные частицы.