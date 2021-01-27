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«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Фото: NASA
Карликовая планета Плутон окружена странной синей дымкой, или «фотохимическим смогом», согласно терминологии NASA. Ученые выяснили, что пары тумана могут быть ядовиты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.
По мнению исследователей, дымка состоит из кристаллов льда, внутри которых находится цианид. Солнечный свет запускает химические реакции в атмосфере Плутона, из-за чего в ее верхних слоях образуются ядовитый цианистый водород, ацетилен и этилен.
Как рассказал глава исследования планетолог Панайотис Лаввас в интервью Syfy, в дальнейшем молекулы веществ превращаются в крошечные ледяные частицы. При опускании частниц вниз под действием гравитации вокруг них конденсируются некоторые другие газы. В результате образуется дымка. «Потусторонний» синий оттенок ей придают рассеивающие солнечный свет ледяные частицы.
По словам ученых, цианистый водород конденсируется в атмосфере из-за холодных температур, которые свойственны карликовой планете. Средняя температура поверхности Плутона -223,15°C.
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Наука и техника , NASA
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