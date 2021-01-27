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В Аргентине обнаружили останки самого большого динозавра 

Газета.Ru 39 минут назад
В Аргентине обнаружили останки самого большого динозавра
Фото: РИА Новости
В Аргентине ученые обнаружили кости скелета огромного животного, предположительно титанозавра нового вида. Такие животные были самыми крупными на земле, передает НСН.
Находка сделана в провинции Неукен — здесь обнаружили тазовые кости и позвонки. Специалисты сделали вывод, что динозавр жил около 98 миллионов лет назад, его вес превышал 40 тонн.
Ближайшим родственником гиганта, считают ученые, был андезавр, вид "сверхразмерного титанозавра" длиной 18 метров. Найденный вид, заключили специалисты, значительно крупнее.
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Наука и техника , Аргентина , Неукен
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