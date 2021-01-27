Видео с именами первых космических туристов на МКС 

26 января американская частная компания Axiom Space объявила имена первых трех космических туристов, которые посетят МКС. Вопреки ожиданиям среди первых космических туристов нет актера Тома Круза и кинорежиссера Дага Лаймана . Круз и Лайман собирались снять художественный фильм в космосе. Полет планировался на конец 2021 года. Но, видимо, планы изменила пандемия коронавируса.

Среди орбитальных туристов будут израильский бизнесмен, а в прошлом пилот истребителя Эйтан Стиббе, а также 71-летний американский инвестор Ларри Коннор и его канадский коллега Марк Пати.