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Москва

Видео с именами первых космических туристов на МКС 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 января американская частная компания Axiom Space объявила имена первых трех космических туристов, которые посетят МКС. Вопреки ожиданиям среди первых космических туристов нет актера Тома Круза и кинорежиссера Дага Лаймана. Круз и Лайман собирались снять художественный фильм в космосе. Полет планировался на конец 2021 года. Но, видимо, планы изменила пандемия коронавируса.
Среди орбитальных туристов будут израильский бизнесмен, а в прошлом пилот истребителя Эйтан Стиббе, а также 71-летний американский инвестор Ларри Коннор и его канадский коллега Марк Пати.
Отправляющую на орбиту космических туристов компанию Axiom Space в 2016 году основал экс-глава программы МКС в NASA Майкл Саффредини.
Наука и техника , Видео , Том Круз , Даг Лайман , NASA
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