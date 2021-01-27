Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые начали лечить рак с помощью вируса оспы 

Ferra.ru и ещё 1 1 час назад
Рак начали лечить с помощью вируса оспы
Фото: РИА Новости
Ученые нашли новый способ лечить рак поджелудочной железы, который признан самым смертоносным видом онкологии. Для этого специалисты используют модифицированный вирус оспы.
Результаты научной работы британских и китайских ученых опубликовали в издании Journal for ImmunoTherapy of Cancer. В рамках исследования специалисты изменили онколитический вирус осповакцины в целях повышения его безопасности. Помимо прочего у ученых получилось осуществить им усиление иммунного ответа против онкологии. В результате специалисты пришли к выводу, что с помощью терапевтической платформы, предполагающей использование вируса оспы для лечения, существенно увеличилась выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.
Нескольким ранее мы писали о том, что лунная пыль способствует возникновению рака у человека. По словам ученых, дело в том, что при контакте с лунной пылью образовываются гидроксильные радикалы, которые и провоцируют развитие рака легких.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Ferra.ru: последние новости
Sony выпустила смартфон за 180 тысяч рублей для профессионалов Sony выпустила смартфон за 180 тысяч рублей для профессионалов Из космоса сняли два редких природных явления Из космоса сняли два редких природных явления Раскрыта «фишка» грядущих Apple Watch Series 7 Раскрыта «фишка» грядущих Apple Watch Series 7
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение