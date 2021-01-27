Спорт сочли «глубочайшей» ошибкой переболевших COVID-19

По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание.

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок", — пояснил Кукин.

Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.

"В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения", — отметил врач.

Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно.