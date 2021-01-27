Китайский спутник готовится отправиться к Солнцу 

Первый китайский солнечный зонд Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), запуск которого к небесному светилу запланирован на первую половину 2022 года, ознаменует первую в истории Поднебесной миссию по «прикосновению» к Солнцу.

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей, чтобы следить за Солнцем 24 часа в сутки.

По данным издания, которое ссылается на Цзыцзиньшаньскую астрономическую обсерваторию при Академии наук КНР, срок работы спутника, общая масса которого составляет около 1000 кг, составит не менее 4-х лет.

В основные научные задачи зонда будет входить наблюдение за магнитным полем Солнца и двумя основными всплесками на звезде, которые являются солнечными вспышками и корональными выбросами массы.

При этом спутник развернёт три полезных груза, включая Полный дисковый векторный магнитограф, Жёсткий рентгеновский тепловизор и Солнечный телескоп Лайман-альфа.

Кроме того, зонд реализует свой потенциал в области прогнозирования космической погоды. Её изменения будут обнаружены обсерваторией по крайней мере за 40 часов до вспышек на солнце, что, как ожидается, еще больше облегчит раннее предупреждение об ущербе электромагнитной среде Земли.

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