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Ученые предложили очищать воду алмазами 

Газета.Ru 2 часа назад
Ученые предложили очищать воду алмазами
Фото: depositphotos.com
Новый способ очистки воды и частиц микропластика при помощи алмазов и титана разработали в Канаде. Над этим трудились сотрудники Национального института научных исследований в Квебеке под руководством профессора Патрика Дроги. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Pollution, сообщает телеканал «360».
Благодаря алмазам и титану удалось удалить пластиковые частицы еще до того, как они попали в окружающую среду.
Специалисты провели тесты с использованием легированного бора алмаза и титановых электродов. Химики опустили их в воду, загрязненную микрогранулами полистирола. При пропускании тока через раствор на аноде образовались гидроксильные радикалы, которые окисляют молекулу полистирола до углекислого газа и воды.
Данная технология позволила разложить не менее 89% находящихся в воде микроскопических пластиковых частиц за шесть часов. Однако работа с алмазами выходит очень затратной с точки зрения бюджета. И это несмотря на то, что все компоненты можно использовать повторно на протяжении нескольких лет.
Технологию еще предстоит доработать и провести дополнительные исследования, сообщил сайт ToDay News Ufa.
В Мировом океане плавает более пяти триллионов пластиковых фрагментов. В 2020 году микропластик обнаружили в донных отложениях рядом с Антарктидой, в воздухе над Северной Атлантикой и водопроводной воде.
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Наука и техника , Канада , Квебек
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