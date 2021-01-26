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Гориллы из зоопарка Сан-Диего победили коронавирус 

+1 1 час назад
Гориллы из зоопарка Сан-Диего победили коронавирус
Фото: IStock
Стая горилл в сафари-парке Сан-Диего успешно справилась со вспышкой коронавируса COVID-19, зафиксированной две недели назад, когда положительный тест сдали две особи. Об этом
сообщает Reuters.

“Штамм, выявленный у животных, был новым высококонтагиозным видом коронавируса, недавно обнаруженным в Калифорнии”, — рассказали в зоопарке.

После выявления инфекции, стая из восьми горилл была помещена на карантин. Сложнее всего болезнь перенес 48-летний самец Уинстон, у которого была диагностирована пневмония и болезнь сердца. Его лечили сердечными препаратами, антибиотиками и антителами от COVID-19 «из запаса, не разрешенного для использования на людях».
Ветеринарная бригада, лечившая Уинстона, считает, что именно экспериментальные вещества помогли больному победить вирус.
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Наука и техника , Reuters
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