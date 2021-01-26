В ранней Вселенной нашли «колыбель» галактик 

Изучая дальний космос, астрономы обнаружили ранее неизвестное скопление звезд огромных масштабов. Оно включало в себя 21 галактику на ранних этапах развития, сообщает Nature Astronomy.

Объект расположен на расстоянии 13 миллиардов световых лет. Ученые видят его в состоянии, в каком он был всего через 770 миллионов лет после Большого Взрыва. К настоящему моменту он должен был развиться в группу галактик, чья масса в 3,7 квадриллиона раз превышает массу Солнца.

Астрономы отметили, что это самый ранний известный им протокластер. Ему присвоили название LAGER-z7OD1.

Известно, что более половины галактик входят в так называемые кластеры, или объединения. Эти группы могут включать сотни и даже тысячи галактик, гравитационно связанных друг с другом.

Считается, что кластеры начали возникать вскоре после Большого Взрыва. Ученые открыли несколько таких древних структур. Но протокластер LAGER-z7OD1, по их словам, является особенным и может дать ключ к разгадке одной из главных тайн начала Вселенной — эпохе реионизации.

Первые 370 миллионов лет своего существования Вселенная была заполнена горячим мутным туманом ионизированного газа. Свет не мог свободно перемещаться сквозь этот туман.

Затем, когда температуры снизились, протоны и электроны начали воссоединяться в нейтральные атомы водорода. На этом этапе свет (хотя его было немного) начал перемещаться в пространстве.

Когда начали формироваться первые звезды и галактики, их ультрафиолетовое излучение реионизировало нейтральный водород (реионизация — повторная ионизация). Этот процесс происходил сначала в локальных областях вокруг источников УФ-излучения, а затем стал захватывать все большее пространство.

Примерно через миллиард лет после Большого взрыва Вселенная была полностью реионизирована. Ученые пришли к выводу, что изучение LAGER-z7OD1 поможет им понять, как это происходило. В этом протокластере процесс реионизации все еще продолжается (для земного наблюдателя), и его можно назвать уникальным «окном» в самое раннее прошлое Вселенной.