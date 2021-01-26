Врач объяснила негативное влияние COVID-19 на глаза

Врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова Ирина Лещенко предупредила об обострении аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами при заболевании коронавирусом нового типа.

Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. Она отметила, что COVID-19 способствует обострению все хронических заболеваний.

По словам специалиста, не являются исключением и глазные болезни, такие как, например, аллергический конъюнктивит.

"Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита", — объяснила Лещенко.

Доктор добавила, что людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирусную инфекцию, следует обязательно пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление, а также проанализировать другие параметры, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни. Ранее американские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 может передаваться через слезы.