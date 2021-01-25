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ASUS представила игровой ноутбук в стиле аниме 

Ferra.ru 4 часа назад
ASUS представила игровой ноутбук в стиле аниме
Фото: ASUS
ASUS представила новый игровой ноутбук Sky Selection 2 в Китае. Он получил процессоры AMD Ryzen нового поколения и дизайн в стиле аниме.
По предзаказу ноутбук стоит около $1435. Sky Selection 2 оснащён процессором AMD Ryzen R7-5800H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. Чип AMD использует архитектуру Zen 3 и изготовлен по 7-нм техпроцессу. Значение TDP достигает 45 Вт, а частоты — 4,3 ГГц.
ASUS
Ноутбук оборудован экраном диагональю 15,6 дюйма и частотой обновления 240 Гц. Может выводить картинку в 4К одновременно на два монитора. Также у ASUS Sky Selection 2 есть 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, можно расширить до 64 ГБ. В ноутбук установлен SSD на 512 ГБ. Для охлаждения Sky Selection 2 использует четыре плоских тепловых трубки и два мощных вентилятора.
Ноутбук выйдет в двух цветах: голубом и сером.
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Наука и техника , Китай
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