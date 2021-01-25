Учёные нашли сотни новых форм жизни под водой 

Учёные нашли сотни новых форм жизни, которые обитают в струях подводного вулкана. Это всё микроорганизмы-экстремофилы.

Ранее неизвестные виды микроорганизмов обитают в горячих гидротермальных жерлах глубоководного вулкана на северо-востоке от Новой Зеландии . Этот вулкан располагается на глубине 1830 метров под поверхностью воды, пишет «Популярная механика».

С помощью дистанционного управляемого робота учёные достали образцы вулканических отложений. В них нашли 285 новых видов микроорганизмов. Их можно поделить на две группы в зависимости от предпочтительных для них температур и кислотности окружающей воды. Эти организмы являются экстремофилами. Так называют живых существ, которые могут жить и размножаться в экстремальных условиях.

Учёные заявили, что открытие новых микроорганизмов улучшит понимание жизни на Земле.