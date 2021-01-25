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Раскрыта «фишка» грядущих Apple Watch Series 7 

Ferra.ru 6 часов назад
Раскрыта «фишка» грядущих Apple Watch Series 7
Фото: Ferra.ru
В сети появились подробности о грядущей модели часов Apple — Watch Series 7. Сообщается, что у них будет опция измерения уровня глюкозы в крови с помощью оптического датчика.
Такой же функцией будут обладать и Samsung Galaxy Watch 4. Эти модели часов станут настоящей находкой для людей, которым необходимо постоянно мониторить уровень глюкозы в крови. В основном для его измерения необходимо провести инвазивную процедуру, чтобы получить капельку крови. Мониторинг этого показателя позволяет отслеживать изменения в состоянии здоровья.
В часах Apple уровень глюкозы в крови можно будет измерять неинвазивно. Оптический датчик будет непрерывно мониторить показатель, не требуя крови для этого.
Ранее журналисты обнаружили, что глава Apple тестирует прототип датчика для мониторинга уровня глюкозы в крови.
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Наука и техника , Apple
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