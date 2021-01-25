Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Изменение климата достигло катастрофических масштабов 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Изменение климата достигло катастрофических масштабов
Фото: globallookpress.com
Скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов, сообщают ученые Лидского университета в Великобритании. Статья о масштабных изменениях климата опубликована в журнале The Cryosphere.
Специалисты изучили многолетнее состояние 215 тысяч горных ледников по всей планете, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники вокруг Антарктиды и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах.
Согласно выводам исследователей, в период с 1994-го по 2017 год планета потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно слою льда толщиной сто метров, покрывающему всю Великобританию. При этом скорость таяния заметно увеличилась за последние три десятилетия: с 0,8 триллиона тонн в год в 1990-х годах до 1,3 триллиона тонн в год к 2017 году.
В целом за 23 года наблюдений скорость исчезновения льда увеличилась на 65 процентов за счет его таяния в Гренландии и Антарктиде. Наибольшему воздействию подверглись льды Арктики и шельфовые ледники Антарктиды. Это связано с увеличением средней глобальной температуры атмосферы и океанов, которые с 1980 года нагрелись на 0,26 градуса по Цельсию и 0,12 градуса по Цельсию за десятилетие, соответственно. Наибольшее влияние оказывает теплая атмосфера (68 процентов), а остальное приходится на нагревание морской воды.
Половина всех потерь пришлась на лед на суше, включая 6,1 триллиона тонн в горных ледниках, 3,8 триллиона тонн ледникового покрова Гренландии и 2,5 триллиона тонн антарктического ледяного покрова. Эти потери подняли уровень мирового океана на 35 миллиметров. Каждый лишний сантиметр уровня моря угрожает дополнительному миллиону человек, проживающему на прибрежных территориях.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Последние новости
Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Путин впервые прокомментировал расследование о дворце в Геленджике Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле Неизвестный с ножом напал на россиян в Стамбуле Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу Путин заявил о возможности снятия ограничений по коронавирусу
Комментарии
Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение