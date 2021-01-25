Изменение климата достигло катастрофических масштабов 

Скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов, сообщают ученые Лидского университета в Великобритании . Статья о масштабных изменениях климата опубликована в журнале The Cryosphere.

Специалисты изучили многолетнее состояние 215 тысяч горных ледников по всей планете, полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники вокруг Антарктиды и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах.

Согласно выводам исследователей, в период с 1994-го по 2017 год планета потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно слою льда толщиной сто метров, покрывающему всю Великобританию. При этом скорость таяния заметно увеличилась за последние три десятилетия: с 0,8 триллиона тонн в год в 1990-х годах до 1,3 триллиона тонн в год к 2017 году.

В целом за 23 года наблюдений скорость исчезновения льда увеличилась на 65 процентов за счет его таяния в Гренландии и Антарктиде. Наибольшему воздействию подверглись льды Арктики и шельфовые ледники Антарктиды. Это связано с увеличением средней глобальной температуры атмосферы и океанов, которые с 1980 года нагрелись на 0,26 градуса по Цельсию и 0,12 градуса по Цельсию за десятилетие, соответственно. Наибольшее влияние оказывает теплая атмосфера (68 процентов), а остальное приходится на нагревание морской воды.

Половина всех потерь пришлась на лед на суше, включая 6,1 триллиона тонн в горных ледниках, 3,8 триллиона тонн ледникового покрова Гренландии и 2,5 триллиона тонн антарктического ледяного покрова. Эти потери подняли уровень мирового океана на 35 миллиметров. Каждый лишний сантиметр уровня моря угрожает дополнительному миллиону человек, проживающему на прибрежных территориях.