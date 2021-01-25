Рогозина удивило «исключение» Роскосмоса из обсуждения лунной программы

Так генеральный директор госкорпорации прокомментировал сообщения СМИ о якобы исключении России из такой международной группы
Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о якобы исключении РФ из такой международной группы.
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
По словам главы Роскосмоса, американская NASA несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему. "Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны", — подчеркнул он.