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Рогозин: Роскосмос никогда не входил в группу по созданию окололунной станции Gateway 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Рогозина удивило «исключение» Роскосмоса из обсуждения лунной программы
Фото: ТАСС
Так генеральный директор госкорпорации прокомментировал сообщения СМИ о якобы исключении России из такой международной группы
Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения СМИ о якобы исключении РФ из такой международной группы.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, американская NASA несколько раз присылала в адрес Роскосмоса документы и проводила открытый брифинг на эту тему. "Но мы уже неоднократно заявляли, что готовы принять участие в проекте, где все участники равноправны", — подчеркнул он.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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