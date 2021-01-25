В России впервые получили фото «британского» штамма коронавируса

Ученые Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом "британский" штамм нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

"ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал "британский" штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зарегистрированные в России ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения "британским" вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Роспотребнадзор

"Мутации, характерные для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями", — отметили в ведомстве.

В середине декабря в Великобритании нашли новую мутацию SARS-CoV-2. Позже стало известно, что он распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее исходника. При этом данных о повышенной летальности нет.