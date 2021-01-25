Россия заберет за деньги последние SSJ-100 в Европе 

Корпорация «Иркут» планирует выкупить шесть самолетов Sukhoi Superjet 100, от которых отказался единственный европейский эксплуатант, ирландская авиакомпания CityJet. Если стороны договорятся, то «Иркут» заберет лайнеры и передаст их российским авиакомпаниям в лизинг, на который государство предоставит субсидии, пишет «Коммерсантъ».

У перевозчика был контракт на поставку 15 единиц SSJ-100, но получить он успел только семь. Какая судьба ожидает последний лайнер, изданию выяснить не удалось. Однако российские самолеты не используются с 2019 года из-за проблем с обслуживанием и хронической нехваткой запчастей.

Деньги на поставку самолетов CityJet ранее выдала госкорпорация ВЭБ.РФ через специально созданную компанию RJ Leasing Ltd. После возвращения бортов компании разорвут договор, а долг RJ Leasing погасит за счет продажи самолетов.

«Иркут» доработает их, восстановит летную годность и передаст ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг», которая займется поставками в российские авиакомпании. В корпорации подтвердили, что вопрос выкупа обсуждается, а ВЭБ.РФ является одной из сторон дискуссии. Они оценивают техническое состояние самолетов как хорошее.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин поручил дать лизинговым компаниям госгарантии и выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов. По его мнению, это позволит загрузить российские авиапредприятия и обеспечить за два года выпуск 59 новых самолетов. Чтобы у отечественных перевозчиков был стимул работать с SSJ-100, от их наличия в парке будут зависеть госдотации.

Между тем летом стало известно, в России на разной степени готовности на балансе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, владелец «Иркута») находятся в разной степени готовности в точности 59 лайнеров. В 2021–2022 годах запланированы поставки около 40 самолетов.

Денис Мантуров В конце прошлого года глава Минпромторга объяснил ненужность Superjet 100 за рубежом ошибками в его продвижении. По его словам, Россия погналась за количеством поставок, но не создала сервисные центры за границей, что снизило востребованность лайнера.