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Москва

Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе 

РИА Новости 41 минуту назад
Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
Фото: ТАСС
Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции Gateway, после заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о своей неготовности в текущей роли участвовать в проекте создания окололунной станции Gateway.
В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном создании этой станции, однако позднее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль, а сам проект назвал американоцентричным.
России было доверено изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили США. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. По словам Рогозина, Россия готова участвовать в проекте, если он будет построен по принципам равноправия, как Международная космическая станция.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали в такой встрече в июне 2020 года. Тогда представители госкорпорации "по приглашению американской стороны принимали участие в организованном НАСА многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway".
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости , Хабаровский Край
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