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Массовый сбой интернета произошел в России 

Майк Габриелян 57 минут назад
Массовый сбой интернета произошел в России
Фото: РИА Новости
В России произошёл массовый сбой интернета и мобильной связи. Проблемы испытывают пользователи операторов «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Downdetector.
Жалобы о сбоях стали поступать с 11 часов дня. Отмечается, что больше всего проблем у жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Челябинска. Проблемы есть и в других городах.
Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в Сеть (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). У «Ростелекома» также проблемы с интернетом (94%).
У МТС затруднена связь (38%), мобильный (33%) и проводной (28%) интернет.
Пользователи «Мегафона» испытывают трудности с мобильным интернетом (67%), связью (26%).
В Москве абоненты жалуются на сбой связи
Ранее «Рамблер» сообщал, что пользователи Twitter пожаловались на сбой в работе приложения.
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Наука и техника , Общество , Мегафон , МТС , РИА Новости
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