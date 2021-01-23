Массовый сбой интернета произошел в России 

России произошёл массовый сбой интернета и мобильной связи. Проблемы испытывают пользователи операторов «Билайн», «Мегафон» МТС , «Ростелеком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Downdetector.

Жалобы о сбоях стали поступать с 11 часов дня. Отмечается, что больше всего проблем у жителей Москвы, Петербурга, Краснодара, Челябинска. Проблемы есть и в других городах.

Пользователи «Билайна» жалуются на проблемы с проводным доступом в Сеть (60%), мобильную связь (20%) и мобильный интернет (19%). У «Ростелекома» также проблемы с интернетом (94%).

У МТС затруднена связь (38%), мобильный (33%) и проводной (28%) интернет.

Пользователи «Мегафона» испытывают трудности с мобильным интернетом (67%), связью (26%).