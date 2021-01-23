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Москва

В Москве абоненты жалуются на сбой связи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Москве абоненты жалуются на сбой связи
Фото: nsn.fm
Пользователи Twitter в Москве пожаловались на сбой в работе приложения. Его зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий работу сайтов.
Также абоненты отмечают сбои связи у «Ростелекома» и «Билайна». Напомним, 23 января в России начались акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Призывы к участию в них активисты его штаба распространяли в соцсетях.
Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети «ВКонтакте» и «ТикТок» ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.
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