В Москве абоненты жалуются на сбой связи 

Пользователи Twitter в Москве пожаловались на сбой в работе приложения. Его зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий работу сайтов.

Также абоненты отмечают сбои связи у «Ростелекома» и «Билайна». Напомним, 23 января в России начались акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Призывы к участию в них активисты его штаба распространяли в соцсетях.

Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети «ВКонтакте» и «ТикТок» ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.