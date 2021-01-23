Илон Маск анонсировал конкурс с призом в 100 миллионов долларов 

Американский бизнесмен Илон Маск объявил экологический конкурс с призовым фондом в 100 миллионов долларов. В ответ ему предложили засадить планету деревьями на эту сумму.

«Я жертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск в твиттере.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Бизнесмен добавил, что сообщит о деталях на предстоящей неделе.

В комментариях после этого разразился ожесточенный спор. Часть подписчиков ответила Маску, что природа давно изобрела деревья, лучше которых ничто не может поглощать двуокись углерода. Другие считают, что CO2 из-за деятельности человека стало настолько намного, что «сажать больше деревьев просто нереально».

Сам Маск согласился с пользой деревьев и отметил, что они способны помочь. Однако технология, по его мнению, все равно потребуется.

«Они являются частью решения, но требуют много пресной воды и земли. Через 10-20 лет нам может понадобиться что-то сверхмасштабное. Сейчас приоритетом является ускорение перехода к устойчивой энергетической экономике», — написал бизнесмен.

Улавливание углерода — это технология для предотвращения выброса CO2 промышленными предприятиями. Она помогает предотвратить глобальное потепление и загрязнение окружающей среды.

Выбросы двуокиси ископаемого углерода ежегодно увеличиваются более чем на 1%, Рекордный уровень в 37 гигатонн был зафиксирован в 2018 году.